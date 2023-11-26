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Форвард «Балтики» Гузина после 0:2 от «Спартака»: «Мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали»

Форвард «Балтики» Гузина после 0:2 от «Спартака»: «Мой полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча. Думал, что гол засчитали»

Форвард «Балтики» на 83‑й минуте забил гол и от радости прыгнул в сугроб, но арбитры отменили взятие ворот из‑за офсайда.

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