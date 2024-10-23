Голландец, влюбленный в Сахалин: как уроженец Нидерландов променял Европу на Дальний Восток

Больше 20 лет назад он променял европейскую прописку на наш Дальний Восток и поселился в небольшой деревеньке: широкую известность на Сахалине уроженец Нидерландов Петер ван дер Вольф получил после того, как помог спасти китов, которые выбросились на сушу.
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