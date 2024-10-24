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Контуженый КАБом Омелян: 50 экс-министров поведут украинскую армию к «перемоге»

Контуженый КАБом Омелян: 50 экс-министров поведут украинскую армию к «перемоге»

Для спасения украинской нации власти должны собственным примером замотивировать народ идти воевать. Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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