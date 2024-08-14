коллаж Царьграда Журналист Дмитрий Стешин обратил внимание на происходящее на Дальнем Востоке России.
Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами
Комментарии
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виктор климахин
ИХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ ПСОВ ШАКАЛОВ ГИЕН С МУФТИЯМИ ИХНИМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ С ЧУРКИСТАНА ИХНИМИ ПОЛИТИКАМИ РУСОФОБАМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ИШАКА И ОСЛА ЧУРКИ УРЮКА это войны шайтана муфтий политиков как стадо баранов на бойне они лишние в чуркистане их надо убивать до последнего шакала и чуркистане
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2 час.
виктор климахин
только разруха и война сначала как месть за обиду потом народная за свой дом
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2 час.
Евгений МакЛауд
собрать всех мигрантов и пятую и шестую колонну в москве, а потом БАЦ!!
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1 час.
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