Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

коллаж Царьграда Журналист Дмитрий Стешин обратил внимание на происходящее на Дальнем Востоке России.

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Комментарии
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виктор климахин
ИХ  ТОЛЬКО   УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ  ПСОВ   ШАКАЛОВ   ГИЕН   С  МУФТИЯМИ    ИХНИМИ  ПРЕЗИДЕНТАМИ   С  ЧУРКИСТАНА   ИХНИМИ   ПОЛИТИКАМИ    РУСОФОБАМИ  ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ИШАКА  И  ОСЛА    ЧУРКИ    УРЮКА   это  войны  шайтана   муфтий   политиков   как  стадо  баранов   на  бойне   они   лишние   в  чуркистане    их  надо  убивать    до  последнего    шакала    и  чуркистане
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2 час.
виктор климахин
только  разруха  и   война    сначала  как  месть   за  обиду   потом   народная   за  свой  дом
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Евгений МакЛауд
собрать всех мигрантов и пятую и шестую колонну в москве, а потом БАЦ!!
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