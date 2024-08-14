Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

виктор климахин

ИХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ ПСОВ ШАКАЛОВ ГИЕН С МУФТИЯМИ ИХНИМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ С ЧУРКИСТАНА ИХНИМИ ПОЛИТИКАМИ РУСОФОБАМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ИШАКА И ОСЛА ЧУРКИ УРЮКА это войны шайтана муфтий политиков как стадо баранов на бойне они лишние в чуркистане их надо убивать до последнего шакала и чуркистане