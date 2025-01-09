Подполковник Иванников сообщил об использовании ВСУ на Курском фронте ИИ

Вооруженные силы Украины при попытке наступления в Курской области 5 января впервые задействовали технологии искусственного интеллекта, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников.
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