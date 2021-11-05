Молдавия, а теперь уже и Болгария пoлучают газ по cниженным ценам. А России это нaдо?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМолдавия, а теперь уже и Болгария пoлучают газ по cниженным ценам. А России это нaдо? автор - Авторские зарисовки "Газпром" увеличил поставки газа в Болгарию по просьбе властей.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoleslav BuljanowskijЕсли бы деньги шли на пользу стране, а так в чужой карман. Они, деньги, даже евросоюз не покинут, как осядут на счетах олигархов.ОлегС какого ху...Миллер народное достояние русофобам подешевке наш газ отдает,у нас пенсы голодают,а он откаты хапает!Alexander KozlovПоэтому о наше государство вытирают ноги и плюют нагло в лицо, потому что для "эффективных" собственников, захапавших все богатства страны, нет ничего дороже собственного кармана.АлександрДа нас и не спросил ВВП а просто раздает мое богатство.Владимир ТерещенкоХорошими делами прославиться нельзя...Sergey ИвановНаше богатство лежит в земле. Что достали с земли, автоматически становиться ИХ СОБСТВЕННОСТЬю!!!алексей зиновьевэто то же самое если во время ВОВ продавать гитлеру нефтьSergey ИвановВ ВОВ был СССР, поэтому и понятия были другие. Пиндосы гитлеру все продавали, потому что капитализм. У нас патриотический - капитализм. Делаете выводы!!!РАИСА То (К-а)А самое главное, газ ведь имеет свойство заканчиваться. А как же развивается экономика стран, где нет газа, нефти? А у нас такая большая страна, столько трудовых ресурсов, а мы залежи раздаем , а что будут делать наши внуки? Сколько лет уже слезаем с труб, а воз и ныне там. Жаль, что нам по большому счету и торговать больше нечем. Только и торгуем нефтью, газом, лесом. Спасибо деревня хлеб выращивает да мясо с молоком.ЛюдмилаС россиян за газ берут в три шкуры,а им по сниженным ценам,тем более они нас предали,США зализывают.Владимир УшкалЖидовьё всех своих облагораживает а на русских едет, везде своих бесплатно как в ОАР, а у нас повышают где дурак?Марат ИвановПОЛИТИКА всегда была грязной и остаётся такой...Кулисы, закулисье и всякого рода договорняки напрочь стирают понимание происходящего. Для нас это сплошное: А Я НЕ ПОНЯЛ! ЧТО ТВОРИТСЯ-то?Aleksandr Valerevich BogomolovА у народа то спросили. Ведь как они везде глаголят - это народное достояние. А вот как частичка этого народа ,Aleksandr Valerevich BogomolovЯ бы не стал снижать цену - это раз. А во вторых сперва пускай долг отдадут. Хотя всем кто прикрывается под народом и кто а кармашек складывает плевать хотели именно на народ. А ведь у нас ещё не везде газ да и даже если где то проводят, так и только до распредиловки а дальше за свой счёт. Это как наш оленевод. Строит, строит и всё на продажу. А сколько очередников стоит? Да все так СССНиколай Карпин"А во вторых сперва пускай долг отдадут". Полностью с Вами согласен.Александр ЯпринцевПо цене 45 левов пусть Вам поставляют газ ваши хозяева - американцыИван НаблюдательДействительно, зачем России внутри страны газ?! Не для газификации же обделённых сёл и деревень?! И перерабатывать нам газ в полимеры и прочее - зачем? Это же надо вникать, строить заводы, потом за безопасностью и экологией следить. Пусть уж Запад покупает у нас за копейки (зачем нам прибыль?!) газ, там его перерабатывает и нам поставляет упаковку и сырьё для промышленности за бОльшие деньги. Миллер у нас - большой управленец, сильный экономист, всё просчитал. Сколько им, сколько нам, сколько ему. Не надо волноваться. Всё схвачено.В1Владимир 123Не зря молдоване говорят спасибо штатам...Валерий Шаронов...газа у нас много... может и много только газификация россии ничтожна и цена на него почти та по которой мы продаем его за рубеж (ВОТ С МЫ Я КАЖЕТСЯ ПЕРЕБРАЛ).ГошаА мне без разнице по какой цене продаёт газпром газ на запад, потому как эти деньги в Россию не возвратятся или уйдут в кубышку, а оттуда они не вернутся...pobeditel Терещенкоавтор статьи высказывается вот мол много богатств в России , да много но кто либо в мире богатствами расшвыривается по бросовым ценам . Таких дураков нет как выражаются демократы рынок на то и рынок , вон те же США газ не отправляет своим союзникам для поддержания своего "коллектива" блока . Как говорит народная мудрость " дружба дружбой а денежки то врозь ". Не забываем и про население России которые не все видят газ и вообще за какие деньги , вт почему то население России от этого не становится богаче а вот кто то становится на этом богаче . А что говорит народная мудрость " при богатом население становится богатой страна" и что из этой мудрости вытекает что такое руководство не стремится сделать государство с населением богаче . И выходит что " корм не в прок коню" , не забываем даже сейчас видим борьбу в мире за природные богатства а их попросту разбазаривают . Как говорится пока у кормушки ухватить побогаче кусок а потом хоть потоп. Тот же газ как не верти но будет востребован всегда а как мы видим цены растут постоянно и на тот же газ , а он хоть автор и говорит о несметных богатствах имеет место заканчиваться. Что и подтверждает его разработки и добыча всё дальше уходит на север значит они не бесконечны . И что же потом делать населению России где холода более полугода и более чем отапливаться последующему поколению. Дровами но их ещё меньше ведь их так же в неограниченном количестве можно сказать как и газ распродают за бесценок . Вспомним тот же СССР и сейчас само руководство говорит о том что сейчас добывается за счёт разработок СССР ,понятно же что в то время думали о будущем поколение а сейчас повторюсь урвать пока есть возможность и ни какой государственной политике о будущем поколении.ААлексей«В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч... С каких это пор газ измеряется в МВт/ч? Наверное всё-таки Миллион метров кубических (Мм3)?Владислав ТарановСкоро и с Украиной на 15 лет заключат договор выгодный для них. А что, с России не убудет,"щедрая душа"ПЭПитер ЭскляновДешевая цена на газ болгарам за счет россиян!Игорь ВасилевскийГермании газ по 250 дол. за 1000м.куб, а мамалыжникам - за 450. И где здесь зрада? Можно было и по 600, но через пару лет побежали бы они в стокгольмский суд верещать, что типа, пользуясь их нищетой и немочью просим отсудить у Газпрома 400 дол с тысячи и эта подлая контора, как и пшекам, пошла бы навстречу. Так что... с дохлой овцы хотя бы шерсти клок. А местным потомкам даков есть над чем подумать. Или дружить с Россией, либо в вечной нищете житьВадим КузнецовПовышение пенсионного возраста (для россиян)... Повышение НДС (для россиян)... Россия - Щедрая Душа!Мухтар МуслиховОдин битый двух небитых стоит. Вопрос - созрели ли просящие, а может стоило довести чтобы умоляли?Вячеслав 5А себе не пробовали бесплатно продавать?Ирина ВоронцоваНу все это, мягко говоря, очень странно. Всем идут на уступки, кроме собственного народа. Тогда в первую очередь снизили бы цены на энергоносители для россиян, коль такие уж добренькие. Ан нет. Мы же рубликами платим и здесь в России, а там валюта, которая даже и не попадает в Россию. Чего уж тут не понять....Голованов Генавсе голожопые наши братья им нужна помощь наш патриот должен не есть не пить и умереть за ихнее светлое будушееКомментировать
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