В праздничные дни на Урале будет снежно

В Свердловской области с 8 по 10 марта будет снежно. Об этом сообщили в Уральском УГМС. По словам Главного синоптика региона Галины Шепоренко, после северо-западных ветров и морозов в праздничные дни погода смягчится до -4…-6 °С благодаря значительной облачности и ожидаемым снегопадам.