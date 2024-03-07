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В праздничные дни на Урале будет снежно

В праздничные дни на Урале будет снежно

В Свердловской области с 8 по 10 марта будет снежно. Об этом сообщили в Уральском УГМС. По словам Главного синоптика региона Галины Шепоренко, после северо-западных ветров и морозов в праздничные дни погода смягчится до -4…-6 °С благодаря значительной облачности и ожидаемым снегопадам.

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