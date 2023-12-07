Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выступил с заявлением, что комитетам СФ к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от угроз терактов со стороны киевского режима.
СФ подготовит меры по защите общественников от терактов со стороны Киева
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от угроз терактов. Мысль очень "дельная" если посчитать сколько этих деятелей в России. В Думе их только более 400-т. Всех из МВД поставить на охрану! Сто раз для чукчей сказано и не доходит. Нужен СМЕРШ и закон о высшей мере через расстрел на период СВО.
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