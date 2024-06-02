Медики из ЯНАО рассказали о «секрете пирамиды» правильного рациона

В России 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Специалисты регионального центра общественного здоровья подготовили к этому событию памятку, как питаться правильно, и раскрыли ямальцам «секрет пирамиды» рациона.
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