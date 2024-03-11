Сегодня – день формирования Уральского добровольческого танкового корпуса: как это было

Сегодня исполняется 81 год с момента формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Это единственное в мире танковое соединение, которое было полностью создано на средства, добровольно собранные жителями.
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