«В Зандворте это очень важно». Хельмут Марко предупредил соперников Red Bull

«В Зандворте это очень важно». Хельмут Марко предупредил соперников Red BullRed Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что у Макса Ферстаппена есть шансы на победу на Гран При Нидерландов.
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