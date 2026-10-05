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test mazurok

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⛪️ В Симферополе мощи святителя Луки переместят в Александро-Невский

⛪️ В Симферополе мощи святителя Луки переместят в Александро-Невский кафедральный собор 9 октября стартует важный этап подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского – масштабная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся его святые мощи.

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