⛪️ В Симферополе мощи святителя Луки переместят в Александро-Невский кафедральный собор 9 октября стартует важный этап подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского – масштабная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся его святые мощи.