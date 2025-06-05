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«Максимальная выдержка»: почему молчала Москва и что теперь будет

«Максимальная выдержка»: почему молчала Москва и что теперь будет

Ни для кого не секрет, что предельно сдержанная реакция Кремля на террористические атаки, совершенные преступным киевским режимом 1 июня как против аэродромов базирования стратегической авиации ВКС России, так и против мирной инфраструктуры в приграничных областях вызвала у многих россиян недоумение, граничащее с возмущением.

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