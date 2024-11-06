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Маск рассказал, чем займется в случае назначения в администрацию Трампа

Маск рассказал, чем займется в случае назначения в администрацию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов сфокусироваться на улучшении работы федеральных структур в случае, если Дональд Трамп одержит победу на выборах и назначит его на официальную должность.

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