Маск рассказал, чем займется в случае назначения в администрацию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов сфокусироваться на улучшении работы федеральных структур в случае, если Дональд Трамп одержит победу на выборах и назначит его на официальную должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии