Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Е-есть еще понятие о СОВЕСТИ у людей! И эта СОВЕСТЬ  сильнее страха смерти!Семья из Донбасса...
  • Валерий Абрашкин
    Необходимо ввести визовый режим с азиатскими странами. А самое лучшее - запретить туда перевод денег. Пусть тратят в ...В миграционной сф...
  • Валерий Светлый
    В нем навсегда тень убийцы. С ним страшно работать.«Бывшим зэкам зде...

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх