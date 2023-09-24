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Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

Аргентинец пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира. «Как все видели – нами даже было опубликовано видео, – мы поздравляли Месси на тренировке и в частном порядке.

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