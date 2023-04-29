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"Американцы травят?": Политтехнолог указал на странное совпадение с "заболевшими" президентами

"Американцы травят?": Политтехнолог указал на странное совпадение с "заболевшими" президентами

© TOMAS TKACIK/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Политтехнолог Марат Баширов указал на странное совпадение с "заболевшими" президентами Турции и Сербии.

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