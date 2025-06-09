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Царьград

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Премьер-министр Венгрии: Пора Европе подумать о собственных интересах

Премьер-министр Венгрии: Пора Европе подумать о собственных интересах

В интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр Венгрии призвал Европу сосредоточиться на своих интересах, а не на фигуре Владимира Путина.

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