Премьер Польши анонсировал объявление о сроках прекращения огня на Украине

Туск заявил о подготовке плана, затрагивающего сроки прекращения огня на Украине Премьер-министр Польши Дональд Туск в скором времени встретится с лидерами стран Североатлантического альянса, чтобы обсудить конфликт на Украине.
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