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ТОЛК

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Напряженно, но контролируемо: власти Барнаула оценили ситуацию с топливом в городе

Напряженно, но контролируемо: власти Барнаула оценили ситуацию с топливом в городе

Ситуация с обеспечением топливом в Барнауле остается напряженной, но контролируемой, заявила 28 июля на заседании штаба в администрации города председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.

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