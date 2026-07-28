Напряженно, но контролируемо: власти Барнаула оценили ситуацию с топливом в городе

Ситуация с обеспечением топливом в Барнауле остается напряженной, но контролируемой, заявила 28 июля на заседании штаба в администрации города председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.
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