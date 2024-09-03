3 сентября в 10:00 в кинотеатре "Родина" специалисты Новоаннинского Культурно-досугового комплекса проведут тематический час: "Мир без террора".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
3 сентября в 10:00 в кинотеатре "Родина" специалисты Новоаннинского Культурно-досугового комплекса проведут тематический час: "Мир без террора".