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Эксперты назвали лучшие курорты Таиланда для отдыха в октябре 2026 года

Эксперты назвали лучшие курорты Таиланда для отдыха в октябре 2026 года

Лучшие курорты Таиланда для отдыха россиян в октябре 2026: Паттайя, Ко Самет и Ко Чанг. Теплая погода, море до 30°C, меньше дождей — идеальный сезон для экономного отдыха.

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