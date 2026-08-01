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Мирошник: Украина стала хабом нелегальной торговли оружием

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости обозначил масштабную проблему, связанную с распространением вооружений, поставляемых киевскому режиму западными странами.

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