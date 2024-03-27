В Белгородской области сбили 18 воздушных целей

Над Белгородом и его окрестностями наша система ПВО за ночь сбила 18 воздушных целей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки со стороны украинских боевиков госпитализирован один местный житель.
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