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Померялись боеголовками, у России оказалось больше всех

Померялись боеголовками, у России оказалось больше всех

Йенс Столтенберг в интервью The Daily Telegraph заявил, что в НАТО ведутся консультации насчёт количества ядерных боеголовок, которые должны храниться и находиться в состоянии боевой готовности на случай роста угрозы со стороны России и Китая.

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