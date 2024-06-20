Померялись боеголовками, у России оказалось больше всех

Йенс Столтенберг в интервью The Daily Telegraph заявил, что в НАТО ведутся консультации насчёт количества ядерных боеголовок, которые должны храниться и находиться в состоянии боевой готовности на случай роста угрозы со стороны России и Китая.
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