В США 70-летняя женщина обменяла приёмную дочку на экзотическую обезьяну

Женщина также жестоко избивала ребёнка. Её обвиняют по трём статьям.В Соединённых Штатах Америки 70-летняя Бренда Рут Дойч, задержана по трём статьям: пренебрежение родительскими обязанностями, жестокое обращение с детьми и создание угрозы для детей.