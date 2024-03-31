Русская весна
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Русская весна

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За четыре часа: в Британии обратились к России после звонка Зеленского

За четыре часа: в Британии обратились к России после звонка Зеленского

Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить процесс передачи помощи Киеву.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Если переговоры будут,то условие,одно из основных-упразднение государства Украина, должно фигурировать во всех документах,а остальные,как наказания за геноцид конкретных исполнителей,это дело так сказать техники.
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12 час.
Дмитрий Гурин
«В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него»............ ну скажем так не &quot;выходить&quot; а кому то &quot;выползать&quot;, кому то &quot;выкатываться&quot;, а кому то &quot;сливаться&quot;. Какой стране какие действия делать думаю сами догадаетесь.  На западе огромный дефицит &quot;разумной власти&quot;, в Британии по моему, самый большой авторитет остался только у кота &quot;Larry&quot;, про остальные и говорить тошно.
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12 час.
Дмитрий Гурин
«Надо заставить его пойти на переговоры»................ да уже все поняли что это к Вашингтону, да и захочет ВВП идти на переговоры еще тот вопрос. Первое на переговорах будет: &quot;Заморозка конфликта&quot;! А оно нам надо? Это будет уже 3-й вариант &quot;Минских соглашений&quot;......................
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12 час.

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