За четыре часа: в Британии обратились к России после звонка Зеленского

Nikolay Zakharov Если переговоры будут,то условие,одно из основных-упразднение государства Украина, должно фигурировать во всех документах,а остальные,как наказания за геноцид конкретных исполнителей,это дело так сказать техники.

Дмитрий Гурин «В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него»............ ну скажем так не "выходить" а кому то "выползать", кому то "выкатываться", а кому то "сливаться". Какой стране какие действия делать думаю сами догадаетесь. На западе огромный дефицит "разумной власти", в Британии по моему, самый большой авторитет остался только у кота "Larry", про остальные и говорить тошно.