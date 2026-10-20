© Aleksandr Pobeda/Shutterstock/FOTODOMКатрин Дюлак, профессор Гарвардского университета и исследовательница Медицинского института Говарда Хьюза, стала лауреатом премии Перл Майстер Грингарда 2026 года, присуждаемой за расшифровку нервных цепей инстинктивного поведения: спаривания, родительства и агрессии.
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