Союзники США содрогнулись после дебатов Байдена и Трампа: «Что это значит?»

ЮШ

Юрий Шестаков

Байден показал не свой возраст, а свои болезни напоказ, даже не медик готов поставить сразу несколько диагнозов. И это лидер ядерной сверх державы!!! Ему место в Доме для престарелых с круглосуточным уходом! Издеваются политики над стариком...