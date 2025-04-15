В магазинах ХМАО нашли десятки тысяч литров контрафактного алкоголя

Из торговых точек ХМАО изъяли более 27 тысяч литров нелегального алкоголя в 2024 году. Фальсификат был обнаружен в ходе проверок надзорных органов, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.