В магазинах ХМАО нашли десятки тысяч литров контрафактного алкоголя

Из торговых точек ХМАО изъяли более 27 тысяч литров нелегального алкоголя в 2024 году. Фальсификат был обнаружен в ходе проверок надзорных органов, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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