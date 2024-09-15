Есть большие сомнения, что участники СВО вольют во власть свежую кровь. Власть их «перекуёт»

Объяснять «политическим новобранцам» старые правила игры будут «опытные наставники». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новыми членами верхней палаты российского парламента будут закреплены в качестве наставников опытные сенаторы.
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