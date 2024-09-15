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  • Sobering
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    Есть такая клиника из людей послушных идиотов делать... В СССР тоже была высшая партийная школа...Приморский минист...

Есть большие сомнения, что участники СВО вольют во власть свежую кровь. Власть их «перекуёт»

Есть большие сомнения, что участники СВО вольют во власть свежую кровь. Власть их «перекуёт»

Объяснять «политическим новобранцам» старые правила игры будут «опытные наставники».   Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новыми членами верхней палаты российского парламента будут закреплены в качестве наставников опытные сенаторы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  когда  же  ты  сдохнешь, мразь нацистская  ядовитая, фуесос  бандеровский?
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Taurus Zmei
Кто о чём, а ВШИВЫЙ о бане
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вд
валерий двойнишников
Саня Дрисненко, ни кому не мешает. Дурачок веселит народ и то ладно...
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