"БАБЫ НОВЫХ НАРОЖАЮТ". КОМАНДИРЫ ПРЕВЗОШЛИ МАРШАЛА ЖУКОВА. "ГУДВИН" И "ЭРНЕСТ" – НЕ ПОСЛЕДНИЕ?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОЛЬГА АНТОНОВА Маршалу Победы приписывают резко-циничное заявление о пренебрежении солдатскими жизнями.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  стоит приписывать слова, котрые  маршал  не говорил.
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13 час.

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