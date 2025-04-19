«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля» со сцены

Яна Поплавская жестко «прошлась» по Ивану Урганту, который, по слухам, уехал из России. В своем Telegram-канале актриса резко осудила телеведущего, исполнившего со сцены на своем дне рождения «гимн Израиля».
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