Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    Да гнать надо давно этого ублюдка!Депутат раскритик...
  • Elena Dmitrieva
    Ну какой же он белый? Это вайсман. А Хабенскому должно дать стыдно приглашать изменников на работу.Белый* подтвердил...
  • Лидия Санникова
    Жена под него: страшная... И врунья...Макаревич пообеща...

«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля» со сцены

«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля» со сцены

Яна Поплавская жестко «прошлась» по Ивану Урганту, который, по слухам, уехал из России. В своем Telegram-канале актриса резко осудила телеведущего, исполнившего со сцены на своем дне рождения «гимн Израиля».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх