В МВД рассказали о способах защиты смартфона от взлома и кражи

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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