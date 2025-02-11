В МВД рассказали о способах защиты смартфона от взлома и кражи

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.