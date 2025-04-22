Морской рубильник: НАТО предупреждает – если Россия возьмёт Одессу, всё закончится

аг

александр град

Сначала восстановим справедливость - освободим от гнета укропов русскоязычные регионы страдающие от засилия нацистов (Новороссия). А Малороссию с Киевом как колеблющихся и сомневающихся оставим на потом - без Новороссии они не выживут однозначно. К тому времени майданутые патриоты может одумаются? Ну а Западную Окраину отдадим Батьке Лукашенко в добрые руки - он в Карпатах порядок наведет как хозяйственник. Ни пяди земли Западу! А вякать будут - в Сибирь на рудники сошлем на перевоспитание - денацификация в действии. А как иначе, слишком дорогой ценой Окраина нам обходится.