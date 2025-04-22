Западные обозреватели всё чаще переходят от разговоров о переговорах к прогнозам по эскалации конфликта.
Морской рубильник: НАТО предупреждает – если Россия возьмёт Одессу, всё закончится
Комментарии
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Tania Еременко
Мы и Киев возьмём!!!!
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18 час.
аг
александр град
Сначала восстановим справедливость - освободим от гнета укропов русскоязычные регионы страдающие от засилия нацистов (Новороссия). А Малороссию с Киевом как колеблющихся и сомневающихся оставим на потом - без Новороссии они не выживут однозначно. К тому времени майданутые патриоты может одумаются? Ну а Западную Окраину отдадим Батьке Лукашенко в добрые руки - он в Карпатах порядок наведет как хозяйственник. Ни пяди земли Западу! А вякать будут - в Сибирь на рудники сошлем на перевоспитание - денацификация в действии. А как иначе, слишком дорогой ценой Окраина нам обходится.
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11 час.
Коська
Хороший анализ! А вот теперь позвольте спросить - А КАК ЖЕ НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ ВОЕВАЛИ С ФАШИСТАМИ ЕСЛИ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ФРОНТА СОСТАВЛЯЛА 6200 КМ??? И ВСЕ работало, везде успевали и громили нелюдей, а теперь ЧТО?? Там не то и тут не это!!! Оказывается СЛАБАКИ МЫ???
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10 час.
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