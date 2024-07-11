Вы, наверное, слышали о японских микро машинах – кей карах. Хотя этот класс определенно не был создан для спортивных целей, И там есть свои спортивные автомобили.
Бешеная табуретка из Японии: малыш-суперкар Honda Beat
Комментарии
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М
ММ
Видел как-то лет 10 назад рекламку мини внедорожника (вроде Мазда). Двухдверный, коротенький, с колесами 19 дюймов, всеми наворотами в электронике. Вот идеальная городская машина для России, которая не Москва.
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11 час.
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