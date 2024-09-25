Вход в бездну: огромная расщелина посреди дороги оказалось спуском в старинную шахту

При строительстве новой трассы в Корнуолле неожиданно обвалился целый участок дороги. Провал, огромная расщелина, открыл спуск ниже — притом под землю уводили ступени, а в самом конце был виден коридор, уходящий еще глубже под землю.
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