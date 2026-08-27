Ушел из жизни художник Лев Хабаров: проводник в мир искусства и легенда свердловского андеграунда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, ФедералПресс. На 77-м году жизни скончался известный художник, педагог и организатор Лев Леонидович Хабаров – человек, которого называли проводником в мир искусства для многих уральцев и одним из главных деятелей свердловского андеграунда.