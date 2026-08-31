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Царьград

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Novabev Group увеличила доходы на 8%, но прибыль упала на 38%

Novabev Group увеличила доходы на 8%, но прибыль упала на 38%

Novabev Group за первое полугодие увеличила доходы на 8% и EBITDA на 9%, но чистая прибыль снизилась на 38%.

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