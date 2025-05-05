Пользователей прокатных электросамокатов предлагают верифицировать через "Госуслуги"

ЭА

Эльдар Алиев

Запретить надо, как носились с бешеной скоростью так и продолжают, по двое еду и по трое((((( где обещанный контроль!!!! Людей сбивают , калечат и все только бла , бла, бла🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️