Пользователей прокатных электросамокатов предлагают верифицировать через "Госуслуги"

Ряд кикшеринговых компаний обратились в Министерство связи и цифрового развития РФ с предложением ввести для пользователей прокатных электросамокатов обязательную верификацию с помощью портала "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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