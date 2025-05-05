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Пользователей прокатных электросамокатов предлагают верифицировать через "Госуслуги"

Пользователей прокатных электросамокатов предлагают верифицировать через "Госуслуги"

Ряд кикшеринговых компаний обратились в Министерство связи и цифрового развития РФ с предложением ввести для пользователей прокатных электросамокатов обязательную верификацию с помощью портала "Госуслуги".

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Запретить надо, как носились с бешеной скоростью так и продолжают, по двое еду и по трое((((( где обещанный контроль!!!! Людей сбивают , калечат и все только бла , бла, бла🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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