Великий день 6 мая: вспоминаем святого Георгия Победоносца и его подвиги Юлия Челканова6 мая православная церковь отмечает память великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых в христианстве.
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