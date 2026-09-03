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100 Дорог

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Эксперты назвали стоимость зарубежного отдыха для россиян осенью

Эксперты назвали стоимость зарубежного отдыха для россиян осенью

Цена зарубежного отдыха для россиян осенью начинается от 100 тысяч рублей, включая популярные направления Турцию, Египет и Вьетнам, а также внутренние курорты, обеспечивающие комфортный отпуск.

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