В Ростове продлят запрет на проезд транспорта в районе Ворошиловского моста

Теперь он будет действовать до 20 декабря.В Ростове-на-Дону в период с 8 октября и вплоть до 20 декабря будет действовать временное ограничение движения для всех видов транспорта в районе Ворошиловского моста.
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