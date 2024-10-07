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Царьград

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В Ростове продлят запрет на проезд транспорта в районе Ворошиловского моста

В Ростове продлят запрет на проезд транспорта в районе Ворошиловского моста

Теперь он будет действовать до 20 декабря.В Ростове-на-Дону в период с 8 октября и вплоть до 20 декабря будет действовать временное ограничение движения для всех видов транспорта в районе Ворошиловского моста.

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