В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции в преддверии Дня кошек оказали помощь реабилитационному центру

В первый день первого весеннего месяца в России отмечается День кошек. Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» посетили реабилитационный центр «Джульбарс» Орска, который на данный момент является пунктом временного размещения животных, попавших в сложную ситуацию, и подарили четвероногим друзьям небольшие вкусные подарки.