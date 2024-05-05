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Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

В 2022 году Киеву дали "каникулы" по выплате долгов на два года.фото: unsplash.com/@albovsky--> Украина может объявить дефолт в августе, если не сможет договориться с иностранными кредиторами по выплате процентов по облигациям и прощению части госдолга.

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