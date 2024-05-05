Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

В 2022 году Киеву дали "каникулы" по выплате долгов на два года.фото: unsplash.com/@albovsky--> Украина может объявить дефолт в августе, если не сможет договориться с иностранными кредиторами по выплате процентов по облигациям и прощению части госдолга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии