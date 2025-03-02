Нетаниягу озвучил жесткие меры против террористов ХАМАС

Сообщение канцелярии главы правительства: После завершения первого этапа сделки по освобождению заложников и в связи с отказом ХАМАСа принять план Виткоффа по продолжению переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаниягу принял решение о прекращении поставок в сектор Газа с сегодняшнего утра .
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