Нетаниягу озвучил жесткие меры против террористов ХАМАС

Сообщение канцелярии главы правительства: После завершения первого этапа сделки по освобождению заложников и в связи с отказом ХАМАСа принять план Виткоффа по продолжению переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаниягу принял решение о прекращении поставок в сектор Газа с сегодняшнего утра .