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Московский комсомолец в Израиле

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Нетаниягу озвучил жесткие меры против террористов ХАМАС

Нетаниягу озвучил жесткие меры против террористов ХАМАС

 Сообщение канцелярии главы правительства:  После завершения первого этапа сделки по освобождению заложников и в связи с отказом ХАМАСа принять план Виткоффа по продолжению переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаниягу принял решение о прекращении поставок в сектор Газа с сегодняшнего утра .

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