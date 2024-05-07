Военнослужащие РВСН поздравили 99-летнего ветерана с Днем Победы

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) совместно с артистами ансамбля песен и плясок «Красная звезда» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко в преддверии Дня Победы.
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