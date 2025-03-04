Боты стали объединяться в группы для обмана пользователей в мессенджерах

Нейроботы стали объединяться в группы для кражи аккаунтов. Командная работа ИИ позволяет создать впечатление общения с живыми собеседниками, так обман пользователей становится более эффективным, чем традиционный спам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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