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РИА Новый день

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Боты стали объединяться в группы для обмана пользователей в мессенджерах

Боты стали объединяться в группы для обмана пользователей в мессенджерах

Нейроботы стали объединяться в группы для кражи аккаунтов. Командная работа ИИ позволяет создать впечатление общения с живыми собеседниками, так обман пользователей становится более эффективным, чем традиционный спам.

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