Песков: Россия даст адекватный ответ на решение Венгрии о высылке дипломатов

Москва не оставит без ответа решение Венгрии о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Не только ответ ,но и прекращение поставок в Венгрию российского газа и нефтии ,прекращение финансирования строительства АЭС ....Перевод правительства Венгрии на подножный корм !