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RT Russia

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Песков: Россия даст адекватный ответ на решение Венгрии о высылке дипломатов

Песков: Россия даст адекватный ответ на решение Венгрии о высылке дипломатов

Москва не оставит без ответа решение Венгрии о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

Не только ответ ,но и прекращение поставок в Венгрию российского газа и нефтии ,прекращение финансирования строительства АЭС ....Перевод правительства Венгрии на подножный корм !