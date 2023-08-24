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Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Название будут выбирать на сайте проекта «Активный гражданин» На сайте проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, в ходе которого жители Москвы выберут название для новой вылетной магистрали, открытие которой планируется на ближайшие недели.

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